Villa Pamphili, il sospettato fermato in Grecia. Bomba del Tg1: "È americano"

Svolta nel caso di Villa Pamphili. Sarebbe stato fermato in Grecia, a Skiatos, il presunto assassino della donna e della bambina ritrovate senza vita nel grande parco romano, sabato scorso. Lo comunica il Tg1 sui propri canali social.

L'identificazione dei tre - sarebbero tutti americani - è arrivata incrociando testimonianze di persone che avevano visto i tre, uomo, donna e bambina, a Vila Pamphili nei giorni precedenti. L'uomo sarebbe fuggito all'estero ma sarebbe stato fermato poco prima di mezzogiorno sull'isola di Skiatos, in Grecia, dagli agenti del Servizio Centrale Operativo, fa sapere il Tg1 nel servizio in onda nell'edizione delle 13.30. Si tratterebbe di un cittadino statunitense, così come le vittime.

Il tassello decisivo per l'identificazione è stata la segnalazione di un uomo che ha raccontato di aver visto una coppia litigare in maniera così violenta da richiedere l'intervento di una volante, che ha preso le generalità della coppia. Poi l'incrocio con i risultati dell'attività investigativa. I tre sono stati visti al mercato e a una mensa dei poveri, dove il presunto assassino avrebbe fornito un documento d'identità. La donna aveva 29 anni. Non è chiaro le l'uomo fermato, dai tratti latini, sia anche il padre della piccola trovata senza vita, forse strangolata, nel parco.