Cassazione, giro di vite: "Cosa rischia chi spia i messaggi whatsapp"

10 giugno 2025 a

a

a

Spiare i messaggi WhatsApp altrui può costare fino a 10 anni di carcere. L'ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza emanata il 5 giugno scorso dopo la denuncia di una donna nei confronti del suo ex marito.

Il caso che ha fatto giurisprudenza

Il caso in questione nasce da una separazione coniugale degenerata in ossessione. Un uomo di Messina, nel tentativo di raccogliere prove contro l'ex moglie per ottenere l'addebito della separazione, aveva violato la sua riservatezza scaricando alcuni screenshot di WhatsApp e i registri delle chiamate. La donna, dal canto suo, lo aveva denunciato nel marzo 2022 per comportamenti molesti e controllo sistematico dei suoi dispositivi, accusandolo di aver inviato i messaggi privati persino ai suoi genitori per insinuare una presunta relazione extraconiugale. L'uomo aveva fatto accesso a due cellulari della donna, quello personale e quello aziendale, entrambi protetti da password . Gli screenshot erano stati consegnati al proprio avvocato per essere utilizzati come prove nel procedimento civile, ma questa strategia si è rivelata un boomerang legale. La Suprema Corte ha chiarito che ''violare lo spazio comunicativo privato di una persona, abbinato a un telefono cellulare nella sua esclusiva disponibilità e protetto da password, integra il reato di accesso abusivo a sistema informatico''. WhatsApp viene quindi qualificato come ''sistema informatico'' a tutti gli effetti, essendo un'applicazione software che elabora e trasmette dati attraverso reti digitali. Questa equiparazione rappresenta un salto concettuale fondamentale: le chat digitali godono della stessa tutela riservata alla corrispondenza tradizionale. Da un punto di vista dei rapporti di fiducia tra due persone, la sentenza ha messo in evidenza un altro aspetto cruciale, ovvero l'irrilevanza della conoscenza delle credenziali di accesso. Anche quando si conosce il codice di sblocco del telefono, magari comunicato in precedenza dal proprietario, questo non legittima accessi successivi contrari alla volontà del titolare. Inoltre, l'autorizzazione ha validità limitata nel tempo e nello scopo, superare questi limiti configura automaticamente l'abusività dell'accesso. Per estensione, questo principio significa che se qualcuno vi consegna temporaneamente il telefono per mostrarvi una foto, ma voi ne approfittate per curiosare nelle chat, state commettendo un reato. Non contano le finalità soggettive che hanno motivato l'intrusione, nemmeno se motivate da presunte motivazioni probatorie come nel caso dei due ex coniugi.

Le sanzioni previste

Il reato di accesso abusivo a sistema informatico prevede la reclusione fino a tre anni per la fattispecie base, che può arrivare fino a dieci anni nelle circostanze aggravate che, per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, sono definite dall'articolo 615-ter del Codice penale. Le principali aggravanti sono: Nel caso specifico delle chat WhatsApp su un telefono privato, le circostanze aggravate si applicano solo se ricorrono una o più delle condizioni sopra elencate (ad esempio, uso di minacce, violenza, o abuso di una funzione pubblica). Parallelamente, la condotta può configurare anche la violazione di corrispondenza, punita con reclusione fino a un anno o multa da trenta a cinquecentosedici euro, con pene aggravate fino a tre anni in caso di rivelazione del contenuto. I rischi non finiscono qui. Chi condivide messaggi altrui sui social o li gira a terzi per ''svergognare'' qualcuno rischia anche il reato di trattamento illecito di dati personali o diffamazione, che si configura quando si condividono messaggi con almeno due persone all'insaputa del soggetto interessato. Quando questa condivisione non consensuale ha ad oggetto contenuto intimo, si entra nel più grave fenomeno del revenge porn. La sentenza ha particolare rilevanza per le cause matrimoniali. Come sottolinea l'avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani: ''Non sarà più possibile depositare in giudizio le chat segrete del coniuge, acquisite illegalmente. Chi vorrà indagare sulla condotta dell'altro coniuge dovrà farlo nei limiti della legalità, tramite investigazioni private autorizzate''. Le prove devono sempre essere acquisite in modo lecito. L'adulterio, peraltro, non è più un motivo frequente di addebito di colpa: è più importante dimostrare che è venuta meno la comunicazione o la fiducia piuttosto che portare in tribunale messaggi ottenuti illegalmente.

Una società sotto sorveglianza digitale

La decisione della Cassazione si inserisce in un contesto sociale dove il controllo reciproco attraverso i dispositivi tecnologici è diventato pratica diffusa. Secondo Eurostat, un terzo degli italiani installa app sugli smartphone senza prevedere alcuna forma di protezione dei propri dati. Eppure, gli smartphone rappresentano ormai i veri archivi della nostra vita privata. Oltre ai messaggi, alle foto e ai video più intimi, lo smartphone può rappresentare la porta di accesso per una miriade di credenziali; per questo è fortemente consigliato usare l'autenticazione a due fattori per tutti quei software collegati a conti bancari e altri metodi di pagamento. La sentenza della Cassazione stabilisce che anche all'interno delle relazioni più intime, il rispetto della privacy digitale costituisce un diritto inviolabile e rappresenta un importante precedente per la giurisprudenza futura in materia di privacy digitale . L'evoluzione tecnologica impone al diritto penale di adeguare le proprie tutele alle nuove forme di violazione della riservatezza, riconoscendo piena dignità giuridica agli spazi comunicativi digitali.