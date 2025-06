Garlasco, i genitori di Sempio: "Andrea era a casa, stanno manovrando tutto"

07 giugno 2025 a

Quarto Grado, il programma di cronaca di Rete 4, è ripartito dal caso di Garlasco. Il conduttore Gianluigi Nuzzi, dopo aver avanzato una richiesta di rispetto nei confronti della famiglia di Chiara Poggi, la vittima del delitto, e aver dato loro modo di smentire tutte le ricostruzioni fantasiose che in questi giorni si sono affastellate sui giornali e in tv, ha mandato in onda servizi sui genitori di Andrea Sempio, il nuovo indagato. Il primo a parlare è stato il padre, Giuseppe. "Io ero a casa con mio figlio e il cane. Mia moglie era uscita a fare la spesa e a sistemare i telecomandi, che avevano un problema. Poi è tornata verso le 10.00. Mio figlio ha preso la macchina ed è andato a Vigevano in libreria", ha raccontato l'uomo, che poi ha negato la possibilità di una verità alternativa. Quando l'inviata gli ha chiesto se sia possibile che, al tempo, non si fosse reso conto di nulla, Giuseppe Sempio è stato netto: "Impossibile".

Le telecamere del programma hanno poi inquadrato la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari. La donna non ha usato giri di parole e, in merito alle nuove indagini della procura di Pavia che ha riaperto il caso, ha scandito: "Credo che qualcuno stia manovrando tutto nella direzione di mio figlio". Un'ipotesi, questa, che secondo Ferrari coincide più con "una certezza" che con "un'idea". A destare i dubbi della madre dell'indagato è stata soprattutto la tempesta mediatica che la notizia dell'iscrizione del nome del figlio nel registro degli indagati ha scatenato. "Non è possibile che ogni giorno viene fuori una cosa contro mio figlio. Un esempio? Le suole dell'assassino che si allargano da 42 fino a non si sa quale misura", ha aggiunto ai microfoni della trasmissione.