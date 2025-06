Garlasco, Lovati non si tiene con l'altro avvocato: "Porta rispetto". E cala il gelo

06 giugno 2025 a

Dal momento in cui la procura di Pavia ha riaperto il caso di Garlasco e inserito nel registro degli indagati Andrea Sempio, le discussioni in tv sul delitto di Chiara Poggi sono all'ordine del giorno. Una figura spesso presente nei talk-show e nei programmi di informazione è quella di Massimo Lovati, il legale difensore di Sempio. Ospite a La vita in diretta, Lovati ha oggi rilanciato la teoria per cui sarebbero da escludere dall'elenco dei probabili colpevoli sia il suo assistito che Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio del 2007. "Ho sempre detto che è un mio sogno, una mia ricostruzione perché io ho vissuto il territorio e ho conosciuto sia il processo che ha condannato Alberto Stasi sia quello che ha condannato i due rumeni", ha dichiarato l'avvocato, riferendosi alla possibilità che il delitto di Chiara Poggi sia legato allo scandalo di presunti abusi sessuali che ha scosso il santuario della Madonna delle Bozzole. Pista, questa, che ha attirato la reazione di Daniele Bocciolini, altro avvocato presente in studio, e che ha portato a un duro scontro in diretta.

Spunta la riesumazione dell'amico di Sempio. La frase prima del suicidio: "La verità non emergerà"

L'avvocato Bocciolini è intervenuto dicendo che "nel momento in cui si dice che Chiara Poggi è stata uccisa da un sicario, lo dico da avvocato a avvocato, se un avvocato che difende peraltro un indagato con una sentenza definitiva pronunciata nei confronti di un altro soggetto, dice ‘Non è stato Stasi, non è stato Sempio, ma è stato un sicario per un movente specifico’ e fa capire che quel movente in realtà è ricondotto esattamente alla questione del santuario. Non si può dire che è tutto un sogno". Lovati non si è trattenuto e ha risposto per le rime: "Come ti chiami tu? Come ti chiami e quanti anni hai? Parlo con il collega! Cerca di portare rispetto! E non parlo più con te, non voglio più parlare con te. Non mi interessa io non parlo più con questa persona". Alberto Matano, dopo che in studio è calato il gelo, ha cercato di riportare tutti all'ordine. "Non è che se c’è un’opinione divergente può dire che non c’è rispetto", ha tuonato il giornalista.