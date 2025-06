Vaticano, per la prima volta Mattarella da Papa Leone

Francesco Capozza 06 giugno 2025 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto in Vaticano intorno alle 9 di questa mattina per essere ricevuto a Palazzo Apostolico da papa Leone XIV. Il Capo dello Stato è stato accolto nel cortile di San Damaso dal reggente della prefettura della casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. Nel cortile, per l’occasione, è stata allestita una composizione di fiori tricolore per accogliere la delegazione italiana. Il presidente della Repubblica è accompagnato dalla figlia Laura.

Quello di oggi è il primo incontro ufficiale tra il Capo dello Stato e il nuovo pontefice anche se Mattarella aveva già salutato brevemente Leone XIV il 18 maggio scorso, giorno in cui il Papa si era insediato ufficialmente sulla Cattedra di Pietro celebrando la messa per l'inizio del pontificato.

Nella delegazione italiana che ha accompagnato Mattarella in Vaticano c’è anche il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Presente, tra gli altri, anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

Durante il pontificato di Bergoglio Mattarella è stato in visita in Vaticano due volte, l’ultima nel dicembre 2021 alla fine del primo mandato, con figli, nipoti e lo staff al completo. Nelle intenzioni del Capo dello Stato quella sarebbe dovuta essere una visita di congedo ma meno di un mese dopo venne rieletto per un secondo mandato al Quirinale.