Papa Leone, il Giubileo delle famiglie e il ricordo delle suore uccise dall'Armata Rossa

Papa Leone a bordo della papamobile ha fatto un bagno di folla tra i fedeli in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle famiglie. Leone ha benedetto e salutato i fedeli e i tanti bambini in piazza con i genitori e i nonni. Nel mondo c'è un ''clima di odio e di terrore contro la fede cattolica'', è il grido di dolore di papa Leone al termine della messa per il Giubileo delle famiglie. Leone in particolare ha ricordato che ieri in Polonia a Braniewo ''sono state beatificate Cristofora Klomfass e quattordici consorelle della Congregazione di Santa Caterina Vergine e Martire, uccise nel 1945 dai soldati dell'Armata Rossa in territori dell'odierna Polonia. Nonostante il clima di odio e di terrore contro la fede cattolica, continuarono a servire gli ammalati e gli orfani. All'intercessione delle nuove Beate martiri affidiamo tutte le religiose che nel mondo si spendono generosamente per il Regno di Dio''.