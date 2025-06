Meteo, quanto dura il caldo. Le previsioni di Sottocorona per il weekend

05 giugno 2025 a

a

a

L'estate inizia a vedersi e sentirsi. Le prervisioni meteo di giovedì 5 giungo e dei giorni seguenti di Paolo Sottocorona per La7 riportano cieli spesso sereni e temperature piacevoli. Per la giornata di oggi i modelli previsionali danno sull'alta Toscana e in parte sull'Emilia Romagna qualche debole pioggia in estensione sulle zone alpine e prealpine. Tuttavia "parliamo di pioviggini" e di precipitazioni "che scendono anche in pianura sempre più deboli". Sul resto del centro e al sud "sempre soltanto sole", annuncia il meteorologo.

Venerdì 6 giugno "scompaiono queste piogge o pioviggini anche in pianura", afferma Sottocorona, resta "qualche nuvola fra Toscana, pianure del nord e zone alpine e prealpine". Sabato 7 giugno "sereno in pianura al nord, qualche debole precipitazione sulle zone alpine al di là del confine, centro e sud sempre con sole pieno". Ma quanto dura il caldo? La situazione delle temperature minime presenta valori stazionari e come restano stazionarie le tendenze nelle prossime 24 ore.