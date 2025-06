Meteo Giuliacci: "Weekend di fuoco". Ecco dove si sfioreranno i 40 gradi

05 giugno 2025 a

"Un weekend di fuoco": è questo il titolo che campeggia sul sito meteogiuliacci.it . E in effetti, leggendo le ultime previsioni diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci è chiaro che ci attende "un fine settimana caratterizzato da stabilità, sole e soprattutto caldo, con l’alta pressione che intensificherà la sua potenza con valori termici che subiranno un'impennata". Già sabato 7 giugno, spiegano, "le temperature raggiungeranno massime di 30-32°C in città come Firenze e Roma". Temporali isolati "potrebbero riguardare le Alpi".

Nella giornata di domenica 8 giugno, però, si registrerà "il picco dell’alta pressione con valori termici ancora in aumento". Gli esperti parlano addirittura di "picchi superiori ai 34°C tra il basso Veneto, Emilia-Romagna e regioni del Centro". In alcune zone della Sardegna, Sicilia e Puglia, poi, "si potrebbero raggiungere punti vicine ai 40°C". Di conseguenza, continuano i meteorologi, si formeranno "imponenti celle temporalesche". Gli effetti dell’anticiclone potrebbero ridursi su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.