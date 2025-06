Garlasco, Lovati: Stasi “usato come pedina da un'associazione criminale”

02 giugno 2025 a

Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato "usato come pedina da un'associazione criminale". Ne è convinto Massimo Lovati, l'avvocato del nuovo indagato Andrea Sempio. Il suo assistito, ha detto per iniziare il legale, "è stato usato come ponte per arrivare a una verità diversa, ma la finalità mi è oscura". L'allora avvocato della ragazza 26enne uccisa a Garlasco è invece stato sfruttato "come pedina da un'organizzazione criminale, forse anche internazionale", ha continuato a gran voce. Una teoria, questa, che Lovati aveva già sostenuto qualche giorno fa, quando aveva posto l'accento sul possibile collegamento tra il delitto e lo scandalo di presunti abusi sessuali che ha scosso in passato il santuario della Madonna della Bozzola.

La conduttrice, Federica Panicucci, ha chiesto infatti al suo ospite di tornare su quella ricostruzione. Lovati ha ammesso che, apparentemente, potrebbe non essere facile associare la morte di Chiara Poggi al caso del luogo di culto. "Cronologicamente non è inquadrabile. Chiara è stata uccisa nel 2007 e questi fatti sono del 2014, ma ci sono altri elementi che sorreggono la mia convinzione", ha proseguito Lovati. Quanto a Sempio, il legale ha confermato quanto detto di recente: "Non l'ho sentito, non ho niente da chiedergli. Si fida di me e basta", ha chiosato.