Il giallo della borsa di Chiara Poggi. I genitori: "Eccola". Ma quella "sparita" è un'altra

"La borsetta di Chiara non è mai stata rubata. Meglio chiarire subito: non conteneva nessun segreto che qualche giornalista ha messo in dubbio". A parlare in esclusiva a TgCom24 è Giuseppe Poggi, il papà della 26enne uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. I genitori della ragazza, scossi dalla nuova inchiesta che vede accusato di omicidio Andrea Sempio, tornano davanti alle telecamere dopo settimane di silenzio, per smentire le ricostruzioni giornalistiche, perché "le cose che si dicono lasciano il tempo che trovano. Ormai a Garlasco vengono fuori più testimoni che abitanti", aggiunge Giuseppe, intervistato insieme alla moglie Rita Poggi.

E proprio per demolire la questione della borsa di Chiara sparita, mamma Rita esibisce davanti alle telecamere la borsetta della figlia che è ancora lì, insieme a tutti gli oggetti della figlia che la famiglia ha tenuto, lasciando perfino la stanza di Chiara così com'era fino al terribile giorno del delitto. È nera con la scritta bianca, nessuno l'ha rubata. Eppure la borsa sparita è una Pinko Bag bianca, che si trovava nella cameretta di Chiara e che quel 13 agosto 2007 viene fotografata per corredare lo scatto allo scontrino della pizza, consumata la sera prima da Chiara e Alberto Stasi, il fidanzato condannato a 16 anni di carcere. Quella borsa bianca, però, non è stata mai repertata, così come non se ne conosce il contenuto. È semplicemente svanita nel nulla.

All'epoca un articolo del quotidiano Libero aveva dato conto della circostanza che quella borsa bianca fosse stata restituita, consegnata brevi manu senza che ci sia alcun verbale, alla mamma di Chiara, ma Rita ha sempre smentito la circostanza. Della borsa non c'è traccia neppure negli atti del furto subito dai Poggi il 6 ottobre 2007, mentre si erano trasferiti nella villetta della nonna, a Gropello Cairoli, dove ladri rimasti ignoti erano entrati, avevano messo a soqquadro tutta casa e portato via 300 euro dal portafoglio di Chiara.