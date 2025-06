Garlasco, il giallo delle chiamate anonime a Chiara Poggi la mattina dell'omicidio

02 giugno 2025 a

Con la nuova indagine della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, si riprende a scavare nella vita della vittima e ritornano a galla dettagli che potrebbero aiutare a riscrivere il delitto. Tra le analisi che gli investigatori stanno effettuando c'è anche quella dei tabulati telefonici, da cui potrebbero emergere elementi utili a comprendere che cosa sia realmente successo nella villetta di via Pascoli. La Provincia Pavese, per esempio, ha rimesso al centro dell'attenzione le quattro chiamate anonime arrivate al telefono di Chiara Poggi il giorno in cui è stata uccisa.

Quella telefonata della gemella Cappa: "Papà non vuole". Cosa rivela Cavallaro

Si tratta di quattro telefonate senza risposta alle 11.38, 12.46, 13.27 e 13.30. Inizialmente era stato ipotizzato che potesse trattarsi di un'agenzia di viaggi della zona ma quel giorno, considerando che si trattava della settimana di Ferragosto, l'agenzia era chiusa. Poco prima di questa serie di chiamate vennero registrate quelle di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Arrivarono alle 9.44 e alle 10.17 e vennero interpretate come "squilli del buongiorno", abitudine in voga tra i ragazzi quando gli sms e le chiamate avevano un costo troppo elevato. La chiamata vera e propria di Stasi avvenne alle 13.31, un minuto dopo l'ultima anonima. A quel punto, non ricevendo risposte, Stasi decise di avvicinarsi a casa di Chiara.