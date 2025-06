Garlasco, quella telefonata di Stefania Cappa: "Papà non vuole". Cosa rivela Rita Cavallaro

Alice Antico 02 giugno 2025 a

Nel corso dell’ultima puntata di "Zona Bianca", andata in onda su Rete 4 domenica 1 giugno, è intervenuta la giornalista Rita Cavallaro de "Il Tempo" per commentare le nuove indagini e l’attenzione mediatica riaccesa sul caso Garlasco. Il focus, questa volta, si è spostato su Stefania e Paola Cappa, le due gemelle cugine di Chiara Poggi. A sorprendere il pubblico è stata una dichiarazione della Cavallaro che ha fatto emergere un nuovo livello di lettura nella vicenda. Secondo la giornalista, la figura paterna delle due ragazze avrebbe avuto un ruolo fortemente condizionante, al punto da influenzare anche la gestione delle interviste e dei rapporti con i media.

“C’è un’intercettazione interessante di Stefania che secondo me descrive bene la personalità del padre”, ha spiegato Cavallaro. “Un giornalista le chiede di mandare in onda una sua intervista, ma lei lo supplica di non farlo perché ‘papà non vuole’. E aggiunge: ‘Quando lui dice di no, è no. E se fai un’altra cosa ti toglie questo, quest’altro e quest’altro ancora’.” Parole che ritraggono, secondo Cavallaro, un uomo potente, forse capace di esercitare una pressione tale da incarnare nell’immaginario pubblico “l’arroganza del potere”. E in effetti, aggiunge la giornalista, “pur avendo offerto il DNA e collaborato, la modalità con cui ha cercato di bloccare Feltri e infangare il direttore è indicativa. È legittimo difendere le figlie, certo, ma le reazioni sono state forti, sia verso la stampa che nell’ambito dell’inchiesta.”

Un intervento che ha spiazzato lo studio e che apre una nuova riflessione sul contesto familiare delle cugine di Chiara Poggi, già al centro dell’attenzione per via delle recenti indagini parallele sul caso. Intanto, il Paese torna a interrogarsi: cosa nascondono davvero gli anni rimasti nell’ombra?