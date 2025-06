Meteo, è già vera estate? Sottocorona avverte: la sorpresa sulle temperature

01 giugno 2025 a

a

a

Giornate di sole e temperature miti, che possono guastarsi un po' nel pomeriggio. Le previsioni meteo di domenica 1 giugno di Paolo Sottocorona per la7 rilevano che avremo qualche fenomeno "sulle zone alpine e prealpine, come nei giorni scorsi", ma al di là delle Apli la situazione è ben più movimentata e domina il maltempo. L'instabilità come detto si verificherà solo nel pomeriggio al nord mentre nelle altee regioni sarà sereno, neanche poco nuvoloso. Lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, "si conferma questa situazione al nord, forse un pochino più presente e con qualche pioggia in più - spiega il meteorologo - Qualche nuvola anche in pianura sul resto del Paese".

"Caldo estivo e temporali": Giuliacci spiazza tutti. Ecco dove servirà l'ombrello

Martedì 3 giugno le precipitazioni si estendono "non più soltanto nel pomeriggio in maniera isolata". Dalla Francia e"ntrano anche delle precipitazioni di una certa consistenza, più deboli via via che si scende verso le zone di pianura", mentre le nuvole raggiungono il centro ma non il sud. Sul fronte delle temperature andiamo verso una riduzione nei prossimi giorni: "La tendenza nelle prossime 24 ore è interessante perché al sud ancora aumentano, ma centro e nord o sono stazionari o cominciano a diminuire", spiega Sottocorona che chiarisce: "Non si parla di freddo, ovviamente".