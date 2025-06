Stefano Addeo, il prof aveva attaccato anche i figli di Salvini e Tajani. I post dell'odio

01 giugno 2025 a

Stefano Addeo, il professore di Marigliano autore del post degli auguri di morte alla figlia di Giorgia Meloni, Ginevra, ha dichiarato al Roma ore di aver scritto d'impulso quel "post stupido", così lo ha definito, in cui auspicava per la bambina la stessa sorte di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. Ma quanto scritto su Fb dall'insegnante non è un caso isolato.

Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni e l'Italia che odia: "Clima oscuro e malato"

Pochi giorni fa Addeo augurava la stessa sorte dei palestinesi a Gaza ai figli della Meloni e dei vicepremier e ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, scrive Adnkronos. "Ai vostri figli la stessa sorte" scriveva sotto un post sui bambini uccisi in Palestina. Non solo. Emergono molt post carichi d'odio e insulti personali nei confronti di Meloni, Salvini eTajani ma anche di altri esponenti del centrodestra come Augusta Montaruli.