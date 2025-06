Chiara Poggi aveva fatto ricerche sul santuario pochi giorni prima del delitto

Sullo stesso argomento: Garlasco, la telefonata fantasma e il giallo del tutore della Cappa

Chiara Poggi è stata uccisa perché aveva scoperto segreti indicibili? Questa è una delle piste investigative delle nuove indagini per il delitto di Garlasco per il quale, ricordiamo, è in carcere con una sentenza definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Ma i pm di Pavia indagano ora per omicidio in concorso su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, soprattutto sulla scorta di materiale genetico trovato sulle dita della ragazza uccisa e un'impronta digitale trovata nella casa, seppur non databile in base agli esami fin qui svolti. Ma c'è anche la pista che porta al Santuario della Madonna della Bozzola, al centro di sospetti di abusi e messe nere, e sfondo di una condanna ai danni di due romeni per estorsione ad alcuni religiosi, ricattati per festini a luci rossi. Inchiesta successiva al delitto di Chiara Poggi ma Massimo Lovati, avvocato di Sempio, da settimane parla del sospetto di un collegamento tra questi fatti.

"Mai entrato alla Bozzola", il messaggio di Sempio e quel dettaglio che alimenta la "suggestione"

Ebbene, Chiara Poggi aveva fatto delle ricerche sul web riguardanti il santuario della Bozzola, anche pochi giorni prima di essere uccisa. Il Corriere della sera rivela che il risultato di queste ricerche era conservato in una pen drive insieme ad articoli sugli abusi sessuali nella chiesa americana. La prima ricerca su internet risale alle 11.06 del 26 luglio, la seconda alle 15.41 del primo agosto. Chiara sarà uccisa il 13. In entrambi i casi aveva visualizzato e scaricato una foto del Santuario dal pc del lavoro. Della Bozzola, a Vigevano, non ha mai fatto cenno Stasi, e neanche altri testimoni durante le indagini e i processi. Anche per questo gli inquirenti potrebbero ascoltare gli ex colleghi di lavoro della ventiseienne che all’epoca lavorava in un’azienda di Milano.