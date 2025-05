Garlasco, il testimone del santuario tira in ballo le gemelle Cappa: "Le vedevo"

30 maggio 2025 a

Al santuario della Madonna della Bozzola, la cui storia potrebbe essere collegata all'omicidio di Chiara Poggi, il testimone che ieri ha parlato a Mattino 5 vedeva anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, mai indagate ma il cui dna verrà acquisito nelle nuove indagini sul delitto. Lo ha dichiarato oggi, in un nuovo scambio con l'inviato del programma condotto da Federica Panicucci. Quando il giornalista ha mostrato all'interlocutore la foto delle cugine della vittima, lui non ha esitato un attimo e ha detto: "Sì, sono loro. Non le conosco, ma le vedevo. Anche con Chiara. Le ho viste qualche volta".

Un'informazione, questa, che si somma a quelle già offerte dal testimone su Andrea Sempio, che, a suo dire, frequentava il luogo di culto di Garlasco nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi. "Ho visto di sfuggita Chiara Poggi, Sempio più volte. Al bar, magari dentro, insieme con la compagnia così. Non sono mai stato a curiosare quello che facevano, perché non... Si viene a pregare poi per il resto uno viene qua, ascolta le funzioni e le celebrazioni", ha detto ieri il testimone, stupendo la conduttrice e Antonio De Rensis, l'avvocato di Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Poggi condannato a 16 anni di carcere.