Torino fuori controllo: crescono a dismisura gli attacchi con coltello in città

29 maggio 2025 a

a

a

A Torino la criminalità dilaga ed è emergenza sicurezza. Gli episodi di sangue che spaventano i cittadini non sono casi isolati, ma tessere di uno stesso mosaico, di una situazione sociale preoccupante. Solamente ieri sera, intorno alle 20.30, si è consumato in Corso Giulio Cesare l'ennesimo accoltellamento, ma ormai è difficile tenere conto delle aggressioni e degli omicidi che si registrano in città. La situazione allarmante è stata denunciata dalla capogruppo di FdI in Circoscrizione 7 sui social, dove ha diffuso la foto scattata ieri sera da un cittadino. "La gente è impaurita, perché, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, qui è tutto fuori controllo: le liti sono all'ordine del giorno, ho chiesto più volte al Comune di prendere in mano la situazione. È ora di dire basta!", ha scritto.

Il movente nella chiavetta Usb di Chiara? Cosa c'era: materiale inquietante

In effetti, dopo l'omicidio del 19enne ivoriano, Mamoud Diane, che è stato ucciso con una coltellata alla schiena venerdì 2 maggio durante una rissa tra gang, gli episodi di cronaca nera sono finiti sulle pagine dei giornali in maniera frequente. Solamente due giorni dopo, il 4 maggio, un 48enne marocchino ha aggredito un connazionale di 41 anni in via Martorelli per derubarlo di 5.000 euro, colpendolo con un coltello alla gola. Nella stessa via, il giorno seguente, un 47enne peruviano è stato accerchiato da un gruppo di persone che hanno tentato di rapinarlo. Al suo rifiuto, è stato colpito con un coltello al braccio e ha riportato ferite lievi.

"Sempio si poggiò alla parete delle scale per vedere il corpo": l'ipotesi dei pm

Il 10 maggio, in via Sansovino, un 20enne è stato aggredito e accoltellato alla gamba e al gluteo. L'aggressore è riuscito a scappare. Una lite tra studenti è scoppiata alla Casa di Carità Arti e Mestieri il 16 maggio. Durante una partita di calcetto all’interno dell’istituto scolastico in corso Benedetto Brin, nel quartiere Borgo Vittoria, un contrasto di gioco ha innescato una discussione tra un 16enne egiziano e un 18enne senegalese. La tensione è esplosa all’uscita da scuola, dove il 16enne ha accoltellato il compagno al gluteo.