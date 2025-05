Meteo, il maltempo sparisce ma restano le piogge. Sottocorona e la previsione sul caldo

28 maggio 2025 a

Maggio è agli sgoccioli, che tempo bisogna aspettarsi in questi ultimi giorni? A tracciare il quadro della situazione è il meteorologo Paolo Sottocorona nel suo collegamento quotidiano su La7: “La situazione di oggi vede la parte più significativa che non riguarda l'Italia, vale a dire al nord c'è questa zona di nuvole molto consistente, quelle presenti sull'Italia al momento invece non sono molto consistenti, quindi la nuvolosità c’è, qualcosa accadrà nella giornata però di maltempo vero e proprio sostanzialmente non se ne parla”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, evidenzia che i punti principali sono il nord-est, dove ci saranno ancora delle piogge moderate, ieri il maltempo c'era ed è passato, le piogge di oggi sono moderate. Però guardando al di là dell'arco alpino, tra la Francia e la Svizzera, i fenomeni intensi ci sono, quelle nuvole che abbiamo visto al di là delle Alpi danno dei fenomeni intensi, ma in questo caso non hanno la forza sufficiente per scavalcare le Alpi, quindi nella zona interna delle Alpi, a parte appunto il nord-est, i fenomeni non ci sono. Poi al centro e al sud un po' di nuvole, ma le precipitazioni del pomeriggio diventano pioviggini, quindi non più dei rovesci, dei temporali, quindi tutto molto attenuato. Nella giornata di domani, giovedì 29 maggio, scompaiono sostanzialmente anche quelle piogge moderate sul nord-est, diventano se ci sono deboli o debolissime, poi c'è una leggera e temporanea instabilità che riguarda in parte il medio versante adriatico, le zone interne del sud, il versante ionico, ma anche qui nella peggiore dell'ipotesi o nella migliore a seconda da che parte state, se la pioggia l'aspettate o meno, potrebbero essere localmente moderate, sennò sicuramente deboli o molto deboli. Nella giornata di sabato 30 maggio sarà difficile trovare anche qualche nuvola, perché prevale il cielo sereno, poco nuvoloso, questa tendenza verso un tempo più stabile e quindi ne parleremo di conseguenza più caldo, direi che è verificata”.

Sottocorona conclude il tutto concentrandosi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “C’è più sole e quindi le temperature già cominciano un pochino a risalire. Cominciano a esserci fra i 26, 27, 28 gradi, ci potrebbero essere dei picchi nel fine settimana. Intanto però la tendenza fra oggi e domani delle temperature minime vede qualche leggero aumento sui versanti tirrenici, sulle Isole, però anche qualche leggero calo invece sui versanti adriatici, quindi ancora non ci sono salite proprio molto marcate”.