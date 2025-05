Usa lanciano l'allerta per i turisti: in Italia "rischio terrorismo", ecco dove

27 maggio 2025 a

a

a

Il dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani che intendono andare in Italia per turismo. Sul sito del dipartimento è apparso l'avviso che parla di "rischio terrorismo". "Esiste - si legge - un rischio di violenza terroristica, inclusi attacchi e altre attività terroristiche in Italia". I terroristi, spiega il governo statunitense, "potrebbero colpire con poco e nessun preavviso".

“Terrorismo internazionale”. Beccato un 24enne italiano a Perugia: costruiva una bomba

I bersagli indicati sono praticamente tutti: luoghi turistici, centri commerciali, stazioni, palazzi governativi italiani, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e aree pubbliche. Tra i consigli anche quello di "preparare un piano d'emergenza per situazioni critiche". L'allarme arriva alla vigilia della stagione turistica più intensa, che sta registrando una grave crisi negli Stati Uniti, dove gli arrivi a marzo dall'estero sono crollati di oltre l'11% - soprattutto dai Paesi più colpiti dai dazi di Trump - mentre Italia e Francia continuano a essere le mete preferite per gli americani.