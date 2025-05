Terrorismo, 24enne italiano realizzava una bomba: arrestato jihadista a Perugia

26 maggio 2025 a

Un 24enne italiano, residente a Perugia, è stato arrestato su disposizione del gip del capoluogo con l'accusa di auto-addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il giovane, riferisce l'ufficio della procura guidata da Raffaele Cantone, è finito nel mirino della polizia dopo una segnalazione della Direzione centrale della polizia di prevenzione che, nell'ambito di una collaborazione operativa con la Fbi, ha acquisito diversi indirizzi 'Ip' riferiti a soggetti che hanno fatto accesso a siti internet riconducibili a organizzazioni terroristiche di stampo jihadista, dediti alla propaganda e al proselitismo, al reclutamento e all'insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni esplosivi.

Gli approfondimenti della Digos di Perugia hanno portato a individuare la persona a cui si ritiene riconducibile un 'Ip' operante nella provincia di Perugia. Persona, identificata poi nel 24enne arrestato, che a settembre, ha subito una perquisizione nel corso della quale sono stati sequestrati diversi device, riferisce ancora la procura, con file riguardanti la manualistica per la costruzione di armi, bombe e istruzioni per produrre polvere pirica. Allo stesso modo, il materiale acquisito confermerebbe la graduale radicalizzazione del 24enne. A suo carico è stato anche rilevato il tentativo di confezionare un ordigno e di alterare un comune fuoco di artificio per aumentarne il potenziale. A fronte dei riscontri investigativi, la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere. Rintracciato, il 24enne è stato trasferito nel carcere a Capanne.