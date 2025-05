Dossieraggio, salta l'interrogatorio di Striano: non si presenta davanti ai pm di Roma

26 maggio 2025 a

Il finanziere Pasquale Striano, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell'ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia, convocato questa mattina a piazzale Clodio non si è presentato per l'interrogatorio davanti ai pm di Roma comunicando che si avvale della facoltà di non rispondere.

Accelera l'inchiesta dossier. Laudati sentito dai pm: "Doverosi accertamenti"

Lo scorso 15 aprile l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati aveva invece risposto alle domande procuratore aggiunto Giuseppe De Falco e dalla pm Giulia Guccione per cinque ore negli uffici della procura generale di piazza Adriana in cui ha ribadito la legittimità del proprio operato. L'indagine è stata trasmessa nei mesi scorsi dalla procura di Perugia a quella di Roma, dove era stata inizialmente avviata, dopo le decisioni del gip e del Tribunale del Riesame del capoluogo umbro alla luce di una recente decisione della Corte di Cassazione sulla competenza dei reati commessi e/o in danno di magistrati della Procura Nazionale antimafia.