Meteo, quando arriva il caldo. Giuliacci: "Prima ondata africana", tutte le date

Ci siamo, per il calendario siamo ancora in primavera ma l'estate meteorologica parte il 1° giugno: quando arriverà il caldo vero? A fornire previsioni meteo, tendenze, date e "fasi" dei prossimi giorni e settimane è il colonnello Mario Giuliacci che lancia subito una "grande novità" imminente. Insomma, "arriva il caldo africano, ma dopo due fasi temporalesche che metteranno un po' a rischio il ponte del 2 giugno", afferma il meteorologo in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Perturbazioni che tuttavia saranno limitate al nord Italia.

Le previsioni di Giuliacci giorno per giorno. Martedì 27 avremo "rovesci e temporali al centro nord", mercoledì 28 su Alpi e Calabria, bello sul resto d'Italia. Giovedì 29 maggio precipitazioni solo sulla Calabria. Venerdì 30 bel tempo, mentre sabato 31 "peggiora nella sera sul nord Italia".

Nei giorni di festa dell'1 e 2 giugno avremo temporali sul nord Italia,in particolare su Alpi, Lombardia, Triveneto e Levante Ligure. Nei giorni successivi la perturbazione si allargherà alla Toscana, spiega Giuliacci, ma dal 5 al 10 giugno sarà "bello ovunque, perché arriva il caldo e l'anticiclone africano", un'ondata che porterà temperature sopra 30 gradi, soprattutto al sud, Toscana e Lazio con punte di 34 gradi sulla Puglia, sulla Lucania e sull'interno di Sardegna e Sicilia. L'estate può iniziare.