Papa Leone: "Romani vi amo, io vescovo per voi". L'omelia a San Giovanni per l'insediamento

"Cristiano con voi e vescovo per voi". Papa Leone XIV cita Sant'Agostina nell'omelia della messa con cui si insedia vescovo di Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano. "Romani, vi amo e mi netto al vostro servizio", dice papa Prevost che presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione dell'insediamento sulla Cattedra di Vescovo di Roma. Concelebrano con il Papa, il cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Baldassare Reina, il Vicegerente della Diocesi di Roma e Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma per il settore Sud, mons. Renato Tarantelli, i Cardinali, i Vescovi e i Parroci di Roma. In Basilica anche il cardinale Angelo Becciu.

"La Chiesa di Roma è erede di una grande storia, radicata nella testimonianza di Pietro, di Paolo e di innumerevoli martiri, e ha una missione unica, ben indicata da ciò che è scritto sulla facciata di questa Cattedrale: essere Mater omnium Ecclesiarum, Madre di tutte le Chiese", ha sottolineato Papa Leone XIV nell'omelia. "Spesso Papa Francesco ci ha invitato a riflettere sulla dimensione materna della Chiesa e sulle caratteristiche che le sono proprie: la tenerezza, la disponibilità al sacrificio e quella capacità di ascolto che permette non solo di soccorrere, ma spesso di prevenire i bisogni e le attese, prima ancora che siano espresse", ha ricordato il Pontefice auspicando che questi tratti "crescano ovunque nel popolo di Dio, anche qui, nella nostra grande famiglia diocesana: nei fedeli, nei pastori, in me per primo".

"Io dico ai romani qualcosa di simile: posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono", è il messaggio del Pontefice che cita le parole del Beato Giovanni Paolo I, il "Papa del sorriso": "Anch'io vi esprimo tutto il mio affetto, con il desiderio di condividere con voi, nel cammino comune, gioie e dolori, fatiche e speranze. Anch'io vi offro 'quel poco che ho e che sono', e lo affido all'intercessione dei Santi Pietro e Paolo e di tanti altri fratelli e sorelle la cui santità ha illuminato la storia di questa Chiesa e le vie di questa città. La Vergine Maria ci accompagni e interceda per noi", ha concluso Leone.