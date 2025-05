Regina Coeli, l'appello di Papa Leone: "Coraggio a chi è impegnato per la pace"

25 maggio 2025 a

Durante il "Regina Coeli" in piazza San Pietro, Papa Leone ha invocato ''coraggio'' e ''perseveranza '' per chi è impegnato nella ricerca ''sincera'' della pace. ''La nostra preghiera - ha detto Prevost - abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Invochiamo coraggio e perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace''.

Santa Marta è troppo cara. Papa Leone torna al Palazzo Apostolico

Impegniamoci a portare l'amore del Signore ovunque, "ricordandoci che ogni sorella e ogni fratello è dimora di Dio e che la sua presenza si rivela specialmente nei piccoli, nei poveri e in coloro che soffrono, chiedendoci di essere cristiani attenti e compassionevoli". Cosi' Papa Leone XIV prima del Regina Caeli.