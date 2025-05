Meteo, la previsione di Giuliacci: "Quando arriverà il caldo". C'è la data

24 maggio 2025 a

a

a

Ultima chiamata per la primavera che saluterà l’Italia con un finale all’insegna dell’instabilità. Due perturbazioni attraverseranno la Penisola prima del cambio di stagione: la prima, tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, porterà rovesci e temporali al Centro-Nord; la seconda, tra giovedì 29 e venerdì 30, colpirà invece il centro-sud con nuovi acquazzoni.

Weekend di sole? "Buone notizie", le previsioni di Giuliacci