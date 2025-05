Meteo, weekend di sole? "Buone notizie", le previsioni di Giuliacci

22 maggio 2025 a

a

a

Il maltempo imperversa al nord con precipitazioni anche intense. Ma quando arriverà il caldo e il bel tempo? Il colonnello Mario Giuliacci nelle previsioni meteo di venerdì 23 maggio scioglie la riserva, almeno per il weekend alle porte. Avremo ancora maltempo o avremo il sole? "I modelli previsionali danno indicazioni piuttosto precise, e sono buone notizie per chi ha programmato delle gite fuori porta", spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci . Ebbene, venerdì 23 maggio resterà instabilità al centro-Nord, ma il tempo andrà verso un miglioramento netto.

“Maltempo marcato”. Il bel tempo non ingrana a maggio: la previsione di Sottocorona

Nel fine settimana, infatti, "la situazione meteo risulterà decisamente più stabile e soleggiata". Sabato 24 maggio sarà una giornata con qualche nuvola ma pochi temporali, e solo sulle zone montuose. Al Sud le temperature scenderanno. Domenica 25 maggio "il tempo risulterà in prevalenza soleggiato e stabile in gran parte d'Italia", con qualche isolato temporale a Sud e temperature in linea con il periodo.