Meteo, quando arriva il caldo vero. Giuliacci: "Prima ondata", tutte le date

Quando arriva il caldo vero? A fornire le previsioni meteo di giovedì 22 maggio e dei prossimi giorni, e le tendenze fino ai primi di giugno è il colonnello Mario Giuliacci. L'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci spiega che avremo "ancora 7-8 giorni con rovesci e temporali, prima al centro-nord e poi al sud, ma poi entra in scena l'anticiclone africano, con un'ondata di caldo" però non estrema.

In questo contesto avremo "tre fasi", una tra il 22 e il 29 di maggio, quando un primo ciclone atlantico dalla Francia raggiunge il centro-nord portando rovesci. Un secondo ciclone arriverà tra il 27 e il 29 di maggio e colpirà soprattutto il Sud con temperature inferiori alla media, "ma comunque sempre tra 23 e 25 gradi nei valori massimi", spiega Giuliacci. La seconda fase è prevista tra il 30 di maggio e il 3 di giugno, "quando l'anticiclone africano centrato sul Marocco invia sull'Italia aria subtropicale atlantica" portando "bel tempo e massime ovunque tra 25 e 30 gradi". Poi la terza fase tra il 4 e il 9 di giugno, quando l'anticiclone africano porterà un ulteriore aumento delle temperature di 3-4 gradi: "Una prima ondata di caldo perché le massime saranno intorno a 26-30 gradi al centro nord, 30-32 al sud e sulle isole maggiori, e tempo bello su tutta l'Italia", spiega Giuliacci.