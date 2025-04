Liliana Resinovich, giallo sull'uomo con la coppola: il filmato a Chi l'ha visto

30 aprile 2025 a

Chi l'ha visto, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, riparte da Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta 20 giorni dopo nel parco di un ex ospedale psichiatrico. I riflettori saranno puntati su un filmato inedito che mostra un uomo con una coppola aggirarsi nei pressi del parco poco prima del ritrovamento del cadavere. Immagini, queste, che verranno mostrate nel corso della puntata di stasera, mercoledì 30 aprile, e che potrebbero rivelarsi importanti per le indagini. Di chi si tratta? E' connesso con l'omicidio? Sono questi alcuni degli interrogativi che verranno posti nella trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Intanto il marito della vittima, Sebastiano Visintin, unico indagato nell'inchiesta della procura di Trieste, ha nominato due nuovi consulenti. Dunque, al medico legale Raffaele Barisani e al biologo ed ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano, si aggiungono l'ingegnere informatico forense Michele Vitiello e Noemi Procopio, docente di Scienze forensi alla Central Lancashire University. Vitiello, in particolare, seguirà Visintin per quanto riguarda i suoi dispositivi informatici, telefoni e GoPro: in passato il consulente ha lavorato ad altri casi di rilievo come quelli di Emanuela Orlandi, di Denise Pipitone e la strage del Mottarone.