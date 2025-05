Salone del Libro di Torino, Giuli all'inaugurazione. Ma i pro-Pal scatenano il panico: scontri con la polizia

15 maggio 2025 a

a

a

“Un'oasi di gentilezza in cui ci si sente al sicuro, uno degli appuntamenti culturali più ambiti e prestigiosi. Un esempio della cultura popolare, perché la cultura è popolare”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli dall'Autoditorium del Lingotto dà simbolicamente il via alla 37/a edizione del Salone del Libro di Torino, la seconda dell'era Annalena Benini, con la conferma delle sezioni tematiche – che diventano otto – e grande spazio ai temi di attualità e geopolitica. D'altronde, ricorda il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, il Salone “è uno straordinario presidio di democrazia” perché “dove si leggono libri si ascoltano opinioni, si impara il rispetto e può crescere la libertà”.

La giornata è stata caratterizzata da alcuni momenti di tensione nel tardo pomeriggio, quando un centinaio di manifestanti Pro Palestina ha tentato di entrare provando a sfondare i cancelli e scatenando la reazione delle forze dell'ordine, che li hanno respinti. I manifestanti si sono radunati in presidio per contestare l’incontro previsto al Salone di Nathan Greppi, giornalista autore del libro ‘La cultura dell’odio’ in cui lo scrittore analizza i modi in cui si manifesta l’odio nei confronti di Israele e del suo popolo nel mondo della cultura. La situazione è comunque tornata presto sotto controllo.

Al netto delle tensioni tra i pro-Pal e le forze dell'ordine la prima giornata del Salone si è già rivelata un successo in termini di affluenza. Aspettando il 'pienone' previsto per il weekend, tra gli incontri più seguiti dal pubblico spicca quello organizzato da Luciana Littizzetto, curatrice della sezione 'leggerezza', con Fabio Fazio e Mara Venier, e quello con Gianluigi Buffon che ha ripercorso la carriera in azzurro e con la maglia della Juventus. Grande affetto anche per Erin Doom, scrittrice curatrice della sezione 'romance'. Tanti giovani presenti tra gli stand del Lingotto non si sono fatti spaventare dalle lunghe code per assistere al suo incontro con l'autrice Stefania S. “Noi siamo al servizio di una comunità di lettori e lettrici, della letteratura, della cultura, degli editori – ha ricordato la direttrice Benini nel suo intervento inaugurale - È un lavoro entusiasmante sempre alla ricerca di nuove parole e nuove storie. Auguro a tutti parole leggere che ci facciano volare".