Bandiera della Palestina "fatta rimuovere per il Giro d'Italia". La questura di Bari: "Ripiegata spontaneamente"

A Putignano, un comune di 25 mila abitanti in provincia di Bari, è scoppiata la bufera dopo che Sofia Mirizzi, sui social, ha raccontato che a casa sua, a causa del passaggio del Giro d'Italia, è stata fatta rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul balcone. "La polizia è salita a casa nostra per chiederci di rimuovere la bandiera della Palestina esposta sul nostro balcone privato. Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge. Stavamo semplicemente esercitando il nostro diritto di espressione in uno spazio che ci appartiene", ha raccontato, sollevando forti reazioni. A fare chiarezza è ora la questura di Bari: "Poco prima del passaggio dei ciclisti, il personale impiegato nei servizi, avendo ricevuto segnalazione di un certo fermento da parte di alcuni cittadini per l’esposizione di una bandiera palestinese, sul balcone del sesto piano di una palazzina, ha interloquito con il proprietario dell’appartamento, invitandolo a valutare l’opportunità di rimuovere il vessillo" e l'uomo "ha ripiegato spontaneamente la bandiera, comprendendo la situazione", si legge nel comunicato.

Ieri, martedì 13 maggio, si è svolta la quarta tappa del Giro d’Italia, con partenza da Alberobello e destinazione Lecce. Per l’occasione e a seguito di specifiche riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza e di Tavoli Tecnici tenutesi in Questura, "sono stati predisposti attenti servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica interforze con l’impiego di oltre 300 uomini e donne tra forze territoriali, reparti inquadrati e Specialità, che hanno consentito che l’evento si svolgesse senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica", ha premesso la questura. Il post apparso in serata e la vicenda della bandiera rimossa, si spiega nel comunicato: "Non vi è stato alcun ordine formale da parte degli operatori di Polizia nei confronti del proprietario dell’appartamento, che per altro non è stato formalmente identificato.". Non solo. Lo stesso, contattato oggi, "non ha manifestato particolare contrarietà" e "ha confermato di non aver subito alcuna imposizione".