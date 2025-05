Garlasco, telefonate e "condoglianze mai fatte". Cavallaro: chi sono gli amici di Sempio

15 maggio 2025 a

Mentre cresce l'attesa per scoprire se il martello, ritrovato ieri nel canale di Tromello, sia quello indicato dalle perizie svolte nei processi come possibile arma del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, si cerca di fare chiarezza su Roberto Freddi e Mattia Capra, due amici di Andrea Sempio (ora indagato per omicidio in concorso con altre persone) non indagati ma entrati nell'interesse degli investigatori. "Sono due amici che quella mattina hanno contatti telefonici con Andrea Sempio tra le 9.58 e le 12.18", ha spiegato la cronista de Il Tempo, Rita Cavallaro, nella puntata di oggi di Mattino Cinque.

Stando a quanto emerso, i due ragazzi, ha chiarito Cavallaro, "hanno sempre dichiarato di essere stati a Garlasco quel giorno, però le celle telefoniche li piazzano fuori, nei paesi limitrofi". Ma non solo: sono "gli unici, anzi i primi che Sempio chiama il pomeriggio quando si reca davanti alla villetta e scopre che la sorella di Marco Poggi è stata uccisa". A quel punto, Sempio "chiama i due amici ed è lui a informarli della morte di Chiara. Né Sempio né loro due telefoneranno mai a Marco per fare le condoglianze, sono gli unici che poi lo vedranno ai funerali", ha aggiunto la giornalista.