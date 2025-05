Garlasco, "ricerche contemporanee su più siti". Che vuol dire? Bruzzone: "Colpo sicuro"

15 maggio 2025 a

Possibile che a distanza di diciotto anni emerga che il delitto di Garlasco sia tutto da riscrivere? È questa la domanda con cui Alberto Matano ha dato il benvenuto alla criminologa Roberta Bruzzone per fare luce sul motivo del blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio (indagato per omicidio in concorso con altre persone) e sulle ricerche nel canale di Tromello, dove in tarda serata è stato poi ritrovato un martello (che sarà esaminato per verificare che sia collegato al giallo di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007). "Posso dirvi quello che accade normalmente in questi casi. Queste modalità, queste ricerche contemporanee su più siti, si adottano quando ci sono già importanti elementi investigativi e si va a colpo sicuro", ha detto l'esperta a La vita in diretta.

A casa dei genitori di Sempio sequestrati "vecchi diari": cosa ci scriveva

"Da quello che leggo e da quello che un po' si intuisce anche da altri aspetti, parrebbe che questo nuovo testimone, che all'epoca dei fatti era un uomo già adulto e che oggi avrebbe una sessantina d'anni, si sarebbe tenuto dentro questa verità per così tanto tempo e oggi avrebbe deciso di liberarla", ha ricordato Bruzzone riferendosi a quanto avrebbe portato le indagini a concentrarsi sul canale Tromello. "Avrebbe visto una delle due Cugine K gettare un oggetto, un borsone, un qualcosa all'interno del canale in prossimità dell'abitazione della nonna", ha continuato la criminologa, specificando che, se i sospetti su una diversa lettura dell'omicidio trovassero conferma, allora il giallo di Garlasco "sarebbe da riscrivere".