Garlasco, a casa dei genitori di Sempio sequestrati "vecchi diari": cosa ci scriveva

Nuovo colpo di scena nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Questa mattina sono scattate le perquisizioni dei carabinieri di Pavia a Voghera, a casa di Andrea Sempio (indagato per il delitto), a casa dei suoi genitori, a Garlasco, e a casa di due suoi amici. Perquisizioni che, si è appreso, sono state disposte per raccogliere elementi utili all'inchiesta, attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Ma non solo. Nella casa in cui abitano i genitori di Sempio, i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche dei vecchi diari dell'indagato: erano conservati all'interno di scatole in cui, da ragazzo, Sempio prendeva appunti su "come piacere alle ragazze". È quanto apprende l'AGI da fonti qualificate.

Testimone tira in ballo la cugina di Chiara. Nuova inchiesta e caccia all'arma del delitto nel canale

Inoltre, nella lunga perquisizione durata dalla 6 del mattino alle 13, sono stati portati via dei vecchi telefoni e sono state svolte delle copie forensi. Le ricerche si sono concentrate anche in un campo che si trova in località Tromello e, in particolar modo, in un canale. È lì che si cerca l'arma del delitto, un attizzatoio da camino. A fornire indicazioni sul luogo in cui sarebbe finita l’arma è stato un testimone, che ha parlato di una ragazza bionda in bicicletta che usciva da via Pascoli con in mano l’attizzatoio. Racconto che il testimone ha successivamente ritrattato dandosi dello stupido davanti agli inquirenti.