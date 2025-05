Milano, 15enne uccide l'anziana vicina di casa e lo confessa alla madre

14 maggio 2025 a

Choc a Milano. Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana vicina di casa e poi lo ha confessato alla madre. È successo questo pomeriggio nel quartiere Vigentino. La madre del ragazzo, dopo aver appreso quanto accaduto, ha allertato la polizia, che è poi intervenuta intorno alle 16. La vittima, di 82 anni, è stata strangolata e colpita con una lampada. La famiglia del 15enne ha abitato per lungo tempo accanto alla donna e si era da poco trasferita. Stando alle prime ricostruzioni, il minore avrebbe anche colpito l'anziana alla testa. Sul posto è sopraggiunta la Scientifica per i rilievi del caso e si aspetta il pm del Tribunale dei minori per procedere al fermo.