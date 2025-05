Censura Cerno, l'appello della Gelmini: "L'Europa rimedi a errore clamoroso"

14 maggio 2025 a

Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, avrebbe dovuto partecipare alla seduta della Commissione Libe del Parlamento europeo che si occupa di libertà di stampa in Italia. Sulla sua strada, però, ha incontrato il "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della stessa Commissione presieduto dalla belga Sophie Wilmès che ha censurato il suo intervento. In molti si stanno mobilitando per esprimere la propria solidarietà nei confronti di Cerno. Tra questi Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati in Senato.

"L'esclusione del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, dalla seduta del gruppo di monitoraggio della Commissione del Parlamento europeo che si occupa di libertà di stampa, è del tutto incomprensibile. Cerno è un giornalista libero che si è impegnato per anni su diritti civili, tutela delle minoranze, temi etici: non è pensabile che un'istituzione europea possa escludere voci autorevoli solo perché fuori dal coro conformista di una certa sinistra. La stampa in Italia per qualcuno è libera solo se attacca il governo: a questo in Italia siamo abituati, ma è inaccettabile che il Parlamento europeo faccia propria questa impostazione in modo acritico. Trovo paradossale che chi dovrebbe garantire il pluralismo e dare voce a più soggetti possibili decida, invece, di limitare il dibattito ascoltando giornalisti e stakeholder in alcuni casi chiaramente di parte. La Commissione Ue faccia retromarcia e rimedi a questo clamoroso errore. E la sinistra, che non perde mai occasione per urlare alla "deriva autoritaria", condanni con fermezza questa scelta. Un dibattito ampio e plurale dovrebbe essere interesse di tutti. Piena solidarietà a Tommaso Cerno". Così, in una nota, Mariastella Gelmini, capodelegazione Noi Moderati al Senato.