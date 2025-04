Tagadà, Tommaso Foti boccia la Spagna: "Sul Pnrr hanno speso meno di noi"

fondi europei

Pnrr, una montagna di fondi europei da spendere per progetti di sviluppo. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, ne ha parlato nel corso della trasmissione Tagadà in onda il 1° aprile su Rete4. Il ministro mette in evidenza che, nonostante la narrazione, al momento la Spagna ha speso meno dell'Italia.

"Noi abbiamo un piano da 194,4 miliardi di euro - ha detto Tommaso Foti parlando con Tiziana Panella - Ad oggi abbiamo speso circa 65 miliardi. A fronte di un'assegnazione ad oggi di 120 miliardi. Quindi abbiamo speso più del 52% dei fondi. La Spagna, che è il secondo Paese beneficiario delle risorse del Parlamento europeo e ha circa 162 miliardi di euro, ha chiesto e ottenuto rate per 48 miliardi di euro. Se avesse speso tutto (e non l'ha fatto perché ha speso meno di noi rispetto a quanto ha ottenuto) avrebbe alcuni miliardi in meno di quanto noi abbiamo già speso e loro hanno solo richiesto. La scossa che doveva essere data da questo piano si muove in spazi molto brevi