Leone, la visita ai predecessori nelle Grotte vaticane. Verso il "trasloco" al Palazzo Apostolico

11 maggio 2025

Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa all’altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, P. Alejandro Moral Anton. Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei sacri Pallii.

Successivamente, al termine della recita del Regina Caeli dalla Loggia delle Benedizioni, il Santo Padre Leone XIV – alla presenza del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, S.Em.za Card. Kevin Joseph Farrell, del Segretario di Stato, S.Em.za Card. Pietro Parolin, del Sostituto per gli Affari Generali, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, del Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, e del Reggente della Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza – ha riaperto l’appartamento papale del Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli apposti nel pomeriggio del 21 aprile 2025, in seguito alla morte di Papa Francesco. Nei prossimi giorni il pontefice si trasferirà ad abitare nell’Appartamento come tutti i suoi predecessori di epoca recente tranne Francesco, che aveva preferito vivere a Santa Marta.