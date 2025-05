Leone XIV è un anti-Trump? Rampini: "No alle caricature, perché i fedeli si spostano a destra"

11 maggio 2025 a

Appena Leone XIV è stato eletto Papa e si è presentato al mondo, qualcuno ha fatto le pulci al suo profilo social e ha trovato dei post in disaccordo con alcune scelte politiche di Donald Trump. Di lì a poco, il successore di Pietro è stato bollato come l'anti-Trump e come il Santo Padre nel solco di Jorge Mario Bergoglio. Le cose, in realtà, sono più complesse di così e Federico Rampini, ospite a In altre parole, ha provato a metterle in ordine per i telespettatori. "La prima buona notizia di questo Papa, che a me piace tantissimo, è che finalmente non si parlerà dell'America soltanto a proposito di Donald Trump. L'America è importante anche per altre ragioni", ha detto per esordire l'esperto di geopolitica. Il suggerimento che ne consegue, quindi, è di evitare "di classificare" Robert Francis Prevost "in base alla politica interna americana, pro o contro Trump, perché sarebbe un insulto alla storia della Chiesa. Non serve una caricatura della Chiesa trumpiana".

La Chiesa, ha spiegato l'editorialista del Corriere della Sera, "è una superpotenza del soft power" e Leone XIV eredita una serie di questioni "che gli ha lasciato il papato di Francesco". Uno dei fattori che emerge senza il bisogno di tante ricerche "è lo spostamento a destra dei cattolici", evidente soprattutto alle ultime elezioni Trump. Il presidente Usa ha vinto anche a causa di "un certo dogmatismo delle frange più radicali della comunità LGBTQ, dell'educazione sessuale nelle scuole sul tema del gender, del diritto di cambiare sesso anche in età prepuberale". Queste battaglie "hanno spaventato le famiglie, hanno spaventato i genitori, hanno spaventato le minoranze etniche e tutti si sono spostati su Trump", ha concluso Rampini.