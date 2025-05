Leone XIV e il dopo Bergoglio, mormorii vaticani: "Liberate Santa Marta!"

Sullo stesso argomento: Leone e il futuro governo papale, cosa faranno Parolin e si suoi vice

Luigi Bisignani 10 maggio 2025

a

a

Caro direttore, riprendiamoci le stanze! Oltretevere è il refrain più ripetuto dai chierici. E infatti, uno degli argomenti cari alla Curia è proprio il futuro di Santa Marta, occupata militarmente da Francesco prima con due stanze e poi con l’intero secondo piano; ancora oggi sotto sequestro, poiché, per consuetudine, dev’essere catalogato ogni oggetto appartenente a un pontefice scomparso.

In questi anni Bergoglio ha trasformato la residenza in una sua comunità, ma i dipendenti della Segreteria di Stato, che da sempre vi abitano, vivevano in una condizione di soggezione, controllo e segregazione.

Non a caso, il cardinale Re, profondo conoscitore delle esigenze di diplomatici e cappellani, ha preso la parola durante l’ultima congregazione generale per chiarire ai 133 candidati alla successione – quindi anche a Robert Francis Prevost – che sulla residenza del prossimo Papa non c’è margine: dovrà abitare nello storico appartamento pontificio.

Leone XIV l’ha preso talmente in parola che ha già messo in garage la 500 francescana e si è accomodato subito su un SUV targato SCV1. Per non pregiudicare l’immagine di Bergoglio, il buon decano si è inoltrato in una dettagliata descrizione dell’appartamento papale nella Terza Loggia, definendolo semplice, umile e perfetto per vivere la giusta vita sociale del futuro Vescovo di Roma. Non è passata inosservata la battuta di Re sul tavolo da pranzo, modificato da Wojtyła per ospitare più invitati, a cui il Santo offriva volentieri un robusto bigos di carne e crauti e, per dolce, la celebre kremówka, il millefoglie alla crema della sua Wadowice.

Infine, il cardinal Re ha ribadito che la luce accesa nella camera del Papa, in San Pietro, alla destra del Cupolone, è un riferimento per tutto il popolo romano: segno silenzioso ma costante, laico e mistico insieme, di quella veglia discreta e paterna che appartiene solo al buon pastore pascitore del suo gregge. È iniziato il dopo Bergoglio.