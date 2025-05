Papa Prevost, chi non l'ha visto arrivare

Tommaso Cerno 10 maggio 2025 a

Nell’Italia della rissa continua ci hanno già spiegato che Papa Prevost è tutto e il contrario di tutto. Il dopo Francesco per una certa sinistra. Un ritorno alla tradizione per i nostalgici di Ratzinger. Un Papa di sinistra e anti Trump, ci è cascato perfino Bannon. E pur di spararne una, Leone XIV sarebbe un «falso» americano. E invece, semplicemente, la sinistra non l’ha visto arrivare e la destra ancora non ci può credere.

L'imPREVOSTo. I veri rapporti con Trump, il ruolo con Meloni, il patto con Dolan: perché Leone scompiglia le carte

Non può credere che esista un uomo di Chiesa che pensa ai poveri, come tutti i Papi della storia, e alla pace ma al tempo stesso è un cristiano cattolico, praticante, che rispetta la tradizione e che dialoga con i conservatori tanto quanto con gli altri e che vota repubblicano quando un candidato gli piace. Insomma un Papa per cui presto Schlein e Conte si preoccuperanno molto. Tanto che vista la tendenza a scaricare tutto su Giorgia Meloni, non mi stupirei se le chiedessero, anche stavolta, di riferire in Parlamento. Come si permette l’Italia di avere un vescovo di Roma americano di questi tempi? «Venga a spiegarlo se ne ha il coraggio».