Meteo, cosa ci aspetta nel weekend: "Non sarà tutto oro"

Il maltempo degli ultimi giorni concede una tregua: il canale di bassa pressione si ritira momentaneamente dall’Europa centrale, lasciando spazio all’anticiclone del Mare del Nord, pronto a stendersi anche sull’Italia. Risultato? Come previsto dagli esperti del sito 3bmeteo vivremo un fine settimana a tutto sole su gran parte della Penisola. Ma non è tutto oro quel che luccica: nel pomeriggio qualche nuvola di troppo potrebbe disturbare i rilievi mentre domenica 11 un fronte nuvoloso in arrivo dal Nord Africa porterà un po’ di variabilità al Sud.

Sabato e domenica all’insegna del sole su gran parte del Paese, ma con temporali pomeridiani su Alpi, Appennini e zone interne, localmente in sconfinamento verso pianure e coste. Al Sud, domenica più nuvolosa tra Sicilia e Calabria con isolate piogge. Temperature stabili o in lieve aumento, venti moderati e mari generalmente mossi.