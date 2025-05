Meteo Giuliacci, primavera dinamica con "qualche temporale". Le aree nel mirino

07 maggio 2025 a

La stabilità è ancora lontana. È quanto si deduce dalle ultime previsioni meteo diffuse dal team di meteogiulicci.it . Nella giornata di domani, giovedì 8 maggio, "avremo nuvolosità sparsa sulle regioni del centro-nord con la probabilità di assistere a fenomeni piovosi anche sotto forma di temporale", anticipano gli esperti, specificando anche che "non si esclude la possibilità di grandinate specialmente sul nord". Sulle regioni meridionali, invece, si attende "una fase più asciutta con cieli soleggiati". L'alta pressione non sarà oggetto di grandi variazioni nella giornata di venerdì 9 maggio, quando il quadro rimarrà stabile.

Regna l'instabilità ma il weekend riporta il sole. Giuliacci: ecco dove

Sulle regioni del centro-nord, continuano i meteorologi, "avremo nuvolosità, piogge e rapide schiarite". Nel pomeriggio, invece, "sarà possibile assistere a qualche temporale". Non si salveranno le regioni meridionali, che finiranno nel mirino di "fenomeni piovosi e temporali isolati". Leggero miglioramento potrebbe arrivare nel weekend, quando, grazie a un "piccolo aumento della pressione atmosferica", il contesto non sarà ancora in equilibrio. Ci si aspetta, al contrario, "qualche temporale", spiegano i meteorologi. In altre parole, "la primavera conferma la sua normale dinamicità".