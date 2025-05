Meteo, Sottocorona avvisa: "Cambia la circolazione". Pioggia o sole? Che succede

08 maggio 2025 a

Ci sono nuvole "un po' più consistenti" che stanno scatenando qualche pioggia e minacciando il sud con l'inizio di una nuova fase di maltempo. Solo precipitazioni deboli al centro. "Fenomeni intensi", invece, nelle zone di nord-ovest e nord-est. Questo è il quadro tracciato da Paolo Sottocorona per la giornata di oggi, giovedì 8 maggio. Puntuale, come sempre, il meteorologo ha diffuso le ultime previsioni e anticipato che tempo ci aspetta nelle prossime ore.

Domani, venerdì 9 maggio, "si attenuano i fenomeni intensi sulle zone di nord-est, ma restano nuvole, piogge deboli. Qualcuna ancora intensa si affaccia sull'alto Piemonte e qualcuna sull'Appennino centro-meridionale", ha spiegato il meteorologo. Al sud, invece, "piogge moderate". I segnali, ha continuato, suggeriscono "un cambiamento di circolazione, non più dal nord ma dal sud". Miglioramento atteso per la giornata di sabato 10 maggio. Soprattutto al nord.

Attesi "fenomeni in prevalenza debole, schiarite al centro, qualche al sud", anticipa l'esperto. debole, Escluse "situazioni di maltempo forte". Per quanto riguarda le temperature minime di questa mattina, esse sono "ferme sui valori di ieri e, in qualche caso, un po' più basse sulle zone dell'Adriatico, oltre che al nord ovviamente", ha concluso Sottocorona.