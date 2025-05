Robert Prevost è Leone XIV: "Pace pace disarmata e disarmante". Sorpresa a San Pietro, ecco il nuovo Papa

08 maggio 2025 a

Il nuovo Papa, successore di Francesco, è Robert Francis Prevost, americano, prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina. Ha preso il nome di Leone XIV. "La pace sia con tutti voi", ha esclamato quando è apparso davanti alla folla.

"La pace di Cristo risorto è una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, che ci ama tutti incondizionatamente". Lo ha detto Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, dalla Loggia delle Benedizioni, alla folla in Piazza San Pietro. "Il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di Dio. Senza paura uniti mano nella mano andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo". E' un altro passaggio del discorso del nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost, Leone XIV. La folla lo acclama al grido di 'Leone, Leone' e l'inquadratura svela la sua emozione. Agostiniano, come si è presentato, ha parlato del bisogno di Dio e del Cristo: "Il mondo ha bisogno della sua luce, l'umanità necessita di lui per essere raggiunti da Dio e dal suo amore. Costruiamo ponti con dialoghi, incontri per essere un solo popolo in pace".

Il Pontefice ha ricordato il predecessore e ringraziato i cardinali che lo hanno eletto: "Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole, ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco che benediva Roma e il mondo quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti e il male non prevarra. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanita necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire ponti, con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco".

Il neo Papa Leone XIV ha inoltre concesso l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli radunati in piazza San Pietro e a quelli collegati con i mezzi di comunicazione. L'ultima indulgenza plenaria era stata concessa nell'Urbi et Orbi il giorno di Pasqua da Papa Francesco, il giorno prima della sua morte.

La fumata bianca è arrivata alle 18.08 di giovedì 8 maggio. La Chiesa ha un nuovo Papa. Dopo quattro votazioni e tre fumate dal comignolo della Cappella Sistina, il segnale atteso da milioni di fedeli ha annunciato l'elezione del successore di Pietro. Immediata la reazione in Piazza San Pietro, dove le campane hanno suonato a festa tra gli applausi e la commozione dei presenti.