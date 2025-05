Conclave 2025, secondo giorno al via: oggi previsti fino a quattro scrutini

08 maggio 2025 a

Entra nel vivo il Conclave al termine del quale verrà eletto il 267esimo Papa. Dopo la fumata nera di ieri sera, arrivata alle ore 21 (in ritardo di quasi 2 ore rispetto a quanto annunciato e per cui sono state già ipotizzate cause di vario genere), è partito il secondo giorno del rito che porterà alla proclamazione del successore di Jorge Mario Bergoglio. Riprendono dunque i lavori all'interno della Cappella Sistina. In programma ci sono due fumate: una a fine mattinata e una la sera, ovvero al termine di entrambe le votazioni del mattino e del pomeriggio. Se, però, si troverà un accordo prima del previsto e il Pontefice verrà eletto alla prima delle due votazioni programmate per la mattina o per il pomeriggio, allora ci sarà una fumata bianca. Se l'intesa sarà raggiunta questa mattina, la fumata bianca arriverà attorno alle 10,30. Se, invece, accadrà nel pomeriggio, la fumata bianca arriverà alle 17,30.

09:15 - I 133 porporati elettori si sono ritirati in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni

08:00 - I cardinali elettori si sono ritrovati nel Palazzo Apostolico, per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina.