Conclave, il cardinale Re spera nella fumata bianca stasera e nel "Papa di cui la Chiesa ha bisogno"

Tutto il mondo è con il naso all'insù e attende con ansia ed emozione di vedere il fumo bianco fuoriuscire dal comignolo installato sulla Cappella Sistina. Il verdetto della nuova votazione ha confermato che il nuovo Papa ancora non c'è. I cardinali ora andranno a pranzo a Santa Marta per riunirsi nuovamente nel primo pomeriggio, quando avranno luogo altre due votazioni. "Auspico di trovare questa sera tornando a Roma la fumata bianca", ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, oggi a Pompei in occasione della tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario.

"Sono a Pompei perché sempre ho bisogno della Madonna di Pompei, ma sono lieto di essere qui anche per invitare tutti voi a pregare perché la Madonna intervenga presso lo Spirito Santo perché soffi forte perché sia eletto il Papa di cui hanno bisogno la Chiesa di oggi e anche il mondo di oggi, travagliato da tante guerre", ha spiegato Re. Un Papa, che il decano del Collegio cardinalizio si augura in grado di rafforzare "la fede in Dio in un mondo caratterizzato da un grande progresso tecnico, ma che tende a dimenticare Dio".