Meteo, Sottocorona: "Un fatto nuovo". Cosa cambia nelle previsioni

07 maggio 2025 a

a

a

C'è ancora una certa instabilità atmosferica sull'Italia. Le previsioni meteo di mercoledì 7 maggio di Paolo Sottocorona, per La7, riportano "la possibilità di qualche fenomeno intenso, soprattutto al nord", però "sono fenomeni piuttosto isolati". Pogge deboli sono attese tra Emilia e Lombardia, al sud poche nuvole e pochissime precipitazioni. Giovedì 8 maggio, continua il meteorologo di La7, vedrà il persistere di precipitazioni al nord ma gli eventi intensi saranno limitati fra l'Alto Piemonte e la Valle d'Aosta. Asciutto al centro e al sud.

Regna l'instabilità ma il weekend riporta il sole. Giuliacci: ecco dove

Cambia qualcosa venerdì 9 maggio. "Al nord rimane una situazione simile, forse qualche schiarita sulle zone di pianura, e ancora fenomeni al nord-ovest con lì maltempo che rimane anche piuttosto intenso - spiega Sottocorona - Compare invece, questo è il fatto nuovo, qualcosa al sud e vicino alla Sardegna, nuova circolazione, non più da ovest, ma questa volta meridionale". Le temperature intanto sono in calo anche se non marcatissimo, mentre la tendenza nelle prossime 24 ore è di una ulteriore diminuzione al centro e al sud.