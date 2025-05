Conclave, talari pronte. Il sarto: "Missione compiuta, ecco che Papa vorrei"

06 maggio 2025 a

a

a

Roma è pronta per il Conclave e per l'elezione del 267esimo Papa della storia della Chiesa. Domani, alle 10.30, verrà presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, cardinal Giovanni Battista Re, la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice. Nel pomeriggio, dalle 16.30, avrà invece luogo la processione che porterà i 133 porporati alla Cappella Sistina. Lì il giuramento e poi l'Extra Omnes. In serata la prima fumata. Le talari, intanto, sono state tagliate e confezionate. "Missione compiuta", ha esclamato Raniero Mancinelli, sarto del Vaticano da settant'anni. Intercettato dall'Adnkronos, l'artigiano ha dato voce alla soddisfazione per il lavoro compiuto.

Decisi gli orari delle fumate dalla Cappella Sistina: il piano per il Conclave

"Ho consegnato le tre talari in Vaticano: una piccola, una media e una grande. - ha raccontato l'86enne -. Nel confezionare gli abiti talari ho fatto una piccola aggiunta, una cosa pressoché impercettibile ma che saprò individuare io e mi farà riconoscere il mio lavoro. Che soddisfazione!". Il sarto ha preparato le talari con delle misure prestabilite, naturalmente non su modelli in carne e ossa: una taglia 50, una 54 e una 58. Difficile anche per chi frequenta le sacre stanze da così tanto tempo fare un pronostico sul prossimo Papa. "Ognuno di noi però- ha osservato - fa il tifo per qualcuno. Se è buono per tutti, meglio per tutti. Noi siamo italiani, facciamo il tifo per un italiano".