Conclave, decisi gli orari delle fumate dalla Cappella Sistina: il piano

Gli orari orientativi per prevedere le fumate dalla Cappella Sistina sono, da giovedì mattina dopo le 10:30 e dopo le 12 e nel pomeriggio intorno alle 17:30 e 19. Le fumate intermedie del comignolo della Sistina, vale a dire la mattina dopo le 10.30, e il pomeriggio dopo le 17.30 ci saranno solo se sarà stato eletto il Papa, quindi solo in caso di fumata bianca. Il programma è stato riferito dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Domani si prevede molto probabilmente nel pomeriggio, come prima votazione una fumata nera.

Al momento infatti è piuttosto improbabile che già da domani dal comignolo possa uscire il fumo bianco dell'habemus papam. Guardando all'elezione degli ultimi Pontefice, la convergenza sulla persona da eleggere si è trovata in due-tre giorni. Nel dettaglio, per l'elezione di Paolo VI - nel 1963 - sono occorsi tre giorni: dal 19 al 21 giugno e quattro fumate. La scelta di Giovanni Paolo I è arrivata dopo due giorni il 26 agosto del 1978 (quarto scrutinio, seconda fumata). Giovanni Paolo II è stato eletto in tre giorni il 16 ottobre 1978 alla quarta fumata. L'elezione di Benedetto XVI è avvenuta nel secondo giorno di conclave, il 19 aprile 2995 al quarto scrutinio. Per papa Francesco, i cardinali si ritrovarono in conclave il 12 marzo 2013. Il suo nome uscì il 13 marzo, al quinto scrutinio.