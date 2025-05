Calcio, rissa tra tifosi di Atalanta e Inter a Bergamo: 26enne muore accoltellato

04 maggio 2025 a

Una violenta rissa tra tifosi dell'Atalanta e dell'Inter è sfociata in tragedia a Bergamo nella notte, poco dopo l’una, nei pressi dello stadio. Un ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, residente in Val Brembana, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante gli scontri in via Ghilardelli. Secondo le prime ricostruzioni della Gazzetta dello sport, il conflitto sarebbe nato nei pressi di un bar situato in Borgo Santa Caterina, dove due piccoli gruppi di tifosi si sarebbero affrontati inizialmente a parole per poi passare alla violenza fisica. Testimoni hanno raccontato di aver assistito a scene concitate con l’uso di bastoni e spranghe.

Pugno duro dopo gli scontri: niente più derby di sera e divieto di trasferta per tre partite

La situazione è degenerata fino a raggiungere una via adiacente all’abitazione di un 19enne, il quale, secondo quanto emerso, sarebbe rientrato in casa per prendere un coltello nel tentativo di difendere il fratello coinvolto nella rissa. Poco dopo, Claris è stato trovato ferito mortalmente. L’arma, spezzata in due, è stata recuperata nelle vicinanze del luogo dell’aggressione. Il giovane si è successivamente presentato ai carabinieri ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Attualmente si trova in carcere, in attesa dell'interrogatorio di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Le autorità stanno ancora raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità di altri partecipanti. Inutili i soccorsi del 118, poco dopo l'1 di notte, perché il 26enne all'arrivo dei sanitari era già morto.